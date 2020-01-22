Сухум, , 14:30 — REGNUM В Абхазии официально стартовала президентская избирательная кампания. Согласно опубликованному абхазским ЦИК плану мероприятий, регистрация кандидатов на пост главы республики началась 22 января.

Прием заявок продлится до 11 февраля. Как сообщил ранее один из представителей лингвистической комиссии Валентин Когония, кандидатам до начала голосования предстоит сдать экзамен на знание абхазского языка.

В Центризбиркоме республики сообщили, что общие затраты на проведение выборов составят около 15 млн рублей. Столько же было потрачено на президентские выборы в прошлом году.

Как передавало ИА REGNUM, результаты выборов президента Абхазии, прошедших в 2019 году, были отменены 10 января 2020 года решением Верховного суда по иску проигравшего кандидата Алхаса Квицинии. После этого Рауль Хаджимба принял решение уйти с поста президента.