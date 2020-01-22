Барнаул, , 14:22 — REGNUM В случае если коллекторы будут работать цивилизованно и в рамках закона, то их допуск к взысканию долгов по ЖКХ можно только приветствовать. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин.

«Прежде всего, речь идет не столько о теме ЖКХ, сколько о существовании самих коллекторских агентств. И если их правовой статус будет урегулирован, то уже не принципиально, о каких долгах идет речь. Тем более что всё равно долги взыскиваются через суд.

Вот реально по своему опыту нашего ТСЖ могу сказать, что существующая служба судебных приставов неэффективна. Есть у нас три выигранных судебных иска о взыскании долгов с одной квартиры за период с 2006 по 2012 год. Но в 2012 году нам удалось выиграть иск о принудительном переселении жильцов, поскольку она оказалась муниципальной. С этого момента жильцы вдруг начали платить текущие платежи, и краевой суд счел, что «переселение» — это крайняя мера, и, раз они платят текущие платежи, то отменил решение суда первой инстанции. А вот долг более 180 тысяч за период 2006—2012 гг. остается, и судебные приставы нашли только четыре тысячи. Но жители живут явно не бедно — вдвоем в трехкомнатной квартире, содержат трех собак, работают за зарплату «в конвертах».

Поэтому для ТСЖ это были бы неплохие средства для решения проблем текущего содержания жилья. И если коллекторы будут работать цивилизованно и строго в рамках закона, то все жители нашего ТСЖ будут только приветствовать», — считает эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам заседания рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности появилась новая версия законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц. В нём предусмотрена статья по взысканию просроченной задолженности за ЖКХ с физических лиц.

Читайте также: В России долги за ЖКХ могут передать коллекторским агентствам