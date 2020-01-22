Киев, , 14:19 — REGNUM Украинский политический эксперт и журналист Андрей Манчук объясняет, что такое «день соборности Украины», который страна торжественно отмечает сегодня, 22 января.

«Это союз между бежавшим из Львова правительством ЗУНР (Западно-украинской народной республики) и правительством УНР (Украинской народной республики), которое бежало из Киева через две недели после провозглашения этого акта. Впоследствии Петлюра предал своих западноукраинских соратников, уступив Галичину и Волынь Пилсудскому — взамен на возможность поучаствовать в польской оккупации Киева», — отмечает Манчук.

А лидеры ЗУНР вообще официально денонсировали этот договор, объявив Петлюре политическую анафему, добавляет эксперт.

«Именно это событие празднует сегодня украинская власть — под звуки усилившихся обстрелов Донбасса, которые громче всего говорят нам о соборности Украины», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что т. н. «акт злуки», который сообщал о воссоединении в единое независимое государство, был торжественно провозглашен деятелями УНР и ЗУНР 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве. Сегодня на Украине проходят торжества по поводу праздничной даты. Состоялись возложения цветов, представители власти выступили со своими поздравлениями и обращениями к народу.