Липецк, , 14:17 — REGNUM Семьи в России смогут использовать средства материнского капитала в момента рождения первого ребёнка, а не по достижению им определённого возраста. Такое заявление сегодня, 22 января, в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области сделал президент РФ Владимир Путин.

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«Разумеется, если на первого ребенка материнский капитал распространили, то не нужно ждать, пока исполнится три года второму ребёнку», — отметил российский лидер.

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Глава государства подчеркнул, что «отсчёт должен идти от рождения первого ребёнка».

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что материнский капитал смогут получать семьи при рождении первенца. После индексации с января 2020 года он составит 466 тыс. 617 рублей. Ранее маткапитал полагался только при рождении второго и последующего ребёнка.