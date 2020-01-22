Москва, , 14:16 — REGNUM Судя по всему, новое правительство РФ намерено всерьёз взяться за ускорение темпов экономического роста путём увеличения бюджетных расходов. Это важно, заявила корреспонденту заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя состав нового правительства РФ.

«Потому что при прошлом составе правительства было, похоже, что ростом экономики занимается только один ЦБ РФ, а правительство в лице Минфина только поддерживает доллар, покупая валюту на бирже.

Было бы, конечно, хорошо, чтобы новое правительство и, прежде всего, первый вице-премьер обратили внимание на крайне слабый рост реальных доходов населения, и отчасти из-за того, что правительство, покупая валюту, фактически не позволяет рублю более существенно укрепляться.

При сегодняшних ценах на нефть доллар теоретически должен был стоить 58−61 руб., сейчас 61−62 руб., а евро даже не выше 65 руб.

Однако если правительство перестанет поддерживать иностранную валюту вместо рубля, то дополнительные средства в ФНБ правительству придётся искать из иных источников. И здесь не исключено, что новый первый вице-премьер может реализовать свою идею повышения налогов на бизнес или введения налога с продаж, ранее наделавшие большого шума в прессе и в социальных сетях.

Так что пока правительство РФ реализует важные и очень красивые цели, а народу и бизнесу придётся смириться с тем, что на время реформ приходится потуже затягивать пояса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства России. Предельная численность работников аппарата правительства РФ составит 1545 единиц.

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