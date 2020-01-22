Бишкек, 22 января 2020, 14:13 — REGNUM Специалисты санитарно-карантинного пункта в аэропорту «Манас» столицы Киргизии начали проверять с помощью тепловизора состояние пассажиров авиарейса «Урумчи — Бишкек». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта сегодня, 22 января.
Причиной введения дополнительных мер санитарной безопасности в главной воздушной гавани республики стала вспышка опасной разновидности пневмонии — коронавируса «2019-nCoV» в Китае.
Также отмечается, что из-за празднования Нового года в Китае с 23 января по 1 февраля 2020 года авиарейс «Урумчи — Бишкек — Урумчи» будет приостановлен на этот период.
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