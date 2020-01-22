Москва, , 14:14 — REGNUM Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся в Израиле 23 января, написал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на своём telegram-канале.

«В Израиле завтра состоится встреча президентов России и Украины. А где ж ещё им встречаться», — иронизирует Венедиктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Зеленский посетит Израиль, где примет участие в праздновании 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц. В ходе визита запланирована встреча Зеленского с руководством Израиля.

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