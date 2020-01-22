Баку, , 14:28 — REGNUM На развитие стратегических партнерских отношений с новым правительством РФ рассчитывает Азербайджан. Об этом 22 января рассказал президент страны Ильхам Алиев.

«Уверен, что и дальше будут успешно развиваться наши отношения в духе стратегического партнерства так, как мы договорились с (президентом РФ) Владимиром Владимировичем (Путиным)», — приводит ТАСС слова президента Азербайджана.

Также он выразил уверенность в том, что нынешний год также станет очень успешным в вопросах увеличения российско-азербайджанских товарооборота и многоплановых отношений.

При этом лидер Азербайджана отметил, что он планирует в текущем году провести встречу с российским президентом, однако на данный момент ещё не определена дата такого визита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что визит министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Тбилиси и его встреча с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили завершились подписанием соглашения о сотрудничестве в военной сфере.