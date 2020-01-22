Усмань, Липецкая область, , 14:05 — REGNUM Стране, подобной России, необходима крепкая президентская власть. Об этом заявил российский президент Владимир Путин 22 января в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области.

Главу государства попросили прокомментировать идею о переходе РФ к парламентской республике. Он отметил, что всё-таки России нужна крепкая президентская власть, так как это многоконфессиональная страна с огромной территорией, на которой живет множество различных наций, народов и народностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в липецкой Усмани глава государства обсуждает с общественностью меры социальной поддержки граждан, предложенные им в ежегодном послании Федеральному собранию.

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