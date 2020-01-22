Усмань, Липецкая область, , 14:03 — REGNUM Переход России к парламентской республике не целесообразен, заявил 22 января президент страны Владимир Путин на встрече с общественностью в Усмани Липецкой области.

«Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин сегодня, 22 января, в Усмани проводит встречу с представителями общественных организаций. Глава государства обсуждает с ними меры социальной поддержки граждан, предложенные им в ежегодном послании Федеральному собранию.

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