Новосибирск, , 14:00 — REGNUM В Новосибирской области в текущем году запланировано строительство 13 объектов водоснабжения. Работы будут вестись в рамках подпрограммы «Чистая вода» с участием средств регионального бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новые объекты водоснабжения и водоотведения появятся в восьми районах и двух городских округах региона. На финансирование работ будет направлено 278 млн рублей, из них около 66,2 млн рублей — средства федерального бюджета. В 11 населённых пунктах планируется построить модульные установки водоподготовки.

Перечень объектов утверждён в соответствии с законом «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».