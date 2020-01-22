Тбилиси, , 14:15 — REGNUM Рассказать членам Конгресса США о реальном положении дел в Грузии будет возможно в случае визита высших должностных лиц в Вашингтон. Так министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 22 января прокомментировал сообщение о письме конгрессменов, сообщает «Первый канал» грузинского телевидения.

«Мы очень внимательно относимся к их рекомендациям, их советам. — сказал Залкалиани. — Может быть, это основано на субъективной информации, но необходимо ответить на все вопросы».

Как передавало ИА REGNUM, ранее конгрессмен Адам Кинзингер сообщил о том, что он и еще трое его коллег в письме премьер-министру Грузии Георгию Гахарии выразили беспокойство тому, как идут демократические реформ в стране.

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