Усмань, Липецкая область, , 13:56 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов возьмёт на личный контроль оказание помощи многодетной семье Ефановых, которая обратилась за помощью к президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба администрации региона.

В семье Ефановых воспитывается 21 ребёнок. Софья Ефанова вместе с отцом помогает воспитанникам детских домов освоить работу по дереву. Свой добровольческий проект Ефановы назвали «Маленькие Домики от Большой Семьи». Проект занял первое место во Всероссийском конкурсе «Добровольцы России».

Семья попросила Путина помочь с помещением для реализации их проекта. Глава региона Игорь Артамонов заявил, что вопрос с помещением и поддержкой проекта будет решён.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин начал встречу с липецкими общественниками