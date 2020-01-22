Москва, , 13:54 — REGNUM Слухи о возможных досрочных выборах в Госдуму распускали иностранные СМИ с целью вмешаться в российские выборы. Об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Вчера (лидер ЛДПР) Владимир Жириновский поднял вопрос, который некоторые СМИ опубликовали. Серьезные, кстати, темы, связанные, в том числе, с избирательным законодательством и проведением выборов», — напомнил Володин.

По его словам, депутаты разобрались в вопросе, и тема оказалась «абсолютно надуманной».

«Понятно, что Bloomberg — издание, которое с этими вопросами ходило для того, чтобы вмешаться в наши выборы и нести смуту в головах», — заявил Володин.

При этом российские СМИ также стали поднимать эту тему вслед за иностранными коллегами.

«У нас (журналисты Bloomberg) аккредитованы, и что с ними делать? Если бы это был парламент США или Британии, понятно, что бы с ними было. И мы можем лишить (аккредитации), но мы — единственный демократический парламент, потому что только у нас так можно… Пострадали мы, а фейки распускают они», — подчеркнул Володин.

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