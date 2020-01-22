Москва, , 13:53 — REGNUM В связи с назначением Леонида Левина на пост замглавы аппарата правительства РФ ожидаются перестановки комитетах Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

С уходом Левина в правительство остается вакантным пост главы комитета Госдумы по информполитике. На этот пост продвигается депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Так как комитет — «квота» «Справедливой России», то по итогам консультаций с «Единой Россией» к фракции «переходит» комитет по делам национальностей. Фракция предложила на эту должность депутата Олега Николаева, депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов покидает этот пост.

Сейчас депутат Госдумы Олег Николаев является членом комитета Госдумы по экономполитике.

Пакет постановлений обсудит Госдума в ходе заседания 22 января, сообщили в Госдуме.