Куала-Лумпур, , 13:52 — REGNUM Посольство Индонезии в Куала-Лумпуре сочло неоптимальным оказание помощи восьми индонезийским женщинам-иммигрантам, которые были задержаны в Малайзии, сообщает Kompas.

«Это задержание свидетельствует об ограничении роли представителей Индонезии в Малайзии», — завил глава по миграции Вахью Сусило.

«До сих пор не было проведено расследование в отношении привлечения рекрутинговых компаний, которые могут передать женщин-мигрантов в возрасте 16 лет», — отметил Вахью Сусило.

Напомним, ранее восемь женщин из разных регионов стали жертвами торговли людьми малайзийской компании IClean Services.

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