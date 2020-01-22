Новосибирск, , 13:51 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовить заявку на присвоение городу почётного звания РФ «Город трудовой доблести», сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Напомним, ранее новосибирский областной оргкомитет «Победа» поддержал эту инициативу.

Читайте также: Новосибирску просят присвоить звание «Город трудовой доблести»

«Новосибирск уже носит звание «Город трудовой доблести и славы», но это общественное признание. Наш город заслуживает, чтобы это стало признанием и на государственном уровне. В годы Великой Отечественной войны Новосибирск был в глубоком тылу, но наши отцы и деды внесли огромный вклад в Победу советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества. Поручаю подготовить необходимый пакет документов на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» Новосибирску», — прокомментировал Локоть.

Напомним, что 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой направить в федеральный центр предложение о присвоении Новосибирску почётного звания на заседании регионального оргкомитета «Победа» выступил первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Андрей Панфёров.