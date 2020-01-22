Афины , , 13:54 — REGNUM Российское посольство в Греции подтвердило информацию о том, что российского гражданина Александра Винника, задержанного по запросу США и находящегося в течение 30 месяцев без предъявления обвинения, осмотрел 20 января врач диппредставительства. Об этом 22 января говорится в сообщении посольства РФ на официальной странице в соцсети Twitter.

«Сообщения в СМИ о том, что греческая сторона якобы не допустила к содержащемуся под стражей в Афинах российскому гражданину Александру Виннику врача посольства, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении российского посольства в Греции.

Также в нем указывается, что российский врач из дипломатического представительства с разрешения властей Греции посетил Винника и провел его осмотр.

Отметим, Александр Винник, находящийся в греческой тюрьме, проводит в течение уже 30 дней голодовку в знак протеста против решения министра юстиции Греции о последовательной его экстрадиции во Францию, в США и только затем — в Россию.