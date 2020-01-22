Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш приветствовал формирования нового правительства в Ливане. Об этом 22 января сообщает Al Arabia со ссылкой на заявление главы ООН.

По его словам, организация поддержит реформы в стране, которые могут позволить преодолеть жесточайший экономический кризис, с которым столкнулся Ливан в последние месяцы.

Напомним, ранее в Ливане было объявлено о формировании нового правительства, которое возглавил премьер-министр Хасан Диаб, пришедший на смену прежнему премьер-министру Сааду Харири, ушедшему под давлением уличного протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: Демонстранты перекрыли дороги в столице Ливана