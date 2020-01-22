Ростов-на-Дону, , 13:46 — REGNUM Военкоматы Ростовской области на 100% выполнили план по призыву. Через районные комиссии прошли более 3,6 тыс. новобранцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 января.

Ранее сообщалось, что 80% призывников из Ростовской области будут нести службу в воинских соединениях и частях Южного военного округа. В настоящее время известно, что большинство юношей — 47% — направлены для прохождения службы в Сухопутные войска, 15 человек пройдут срочную службу в подразделениях Президентского полка.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках осеннего призыва 2019 года по ружьё встанут почти 200 юношей-казаков из Ростовской области.

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