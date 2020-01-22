Брюссель, , 13:49 — REGNUM В феврале 2020 года Евросоюз может выделить Украине макрофинансовую помощь на сумму 500 млн евро, написал журналист «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент) в Брюсселе Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети Twitter.

«Вполне возможно, что второй и последний транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии для Украины в размере 500 млн евро может быть выделен в феврале. Первый транш был выдан в ноябре 2018 года», — сказано в сообщении.

Напомним, Украина получает деньги Евросоюза в качестве кредита под 1,25% годовых. Средства выделены на проведение реформ в налоговой, управленческой и энергетической сферах. Вернуть долг Украине придётся до апреля 2033 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что после выполнения трёхлетней программы сотрудничества с МВФ, Украина может прекратить сотрудничество с фондом.

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