Брюссель, 22 января 2020, 13:49 — REGNUM В феврале 2020 года Евросоюз может выделить Украине макрофинансовую помощь на сумму 500 млн евро, написал журналист «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент) в Брюсселе Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети Twitter.
Напомним, Украина получает деньги Евросоюза в качестве кредита под 1,25% годовых. Средства выделены на проведение реформ в налоговой, управленческой и энергетической сферах. Вернуть долг Украине придётся до апреля 2033 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что после выполнения трёхлетней программы сотрудничества с МВФ, Украина может прекратить сотрудничество с фондом.
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