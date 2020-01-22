Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Власти Петербурга не намерены рассматривать заявки на признание Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» памятником культуры до 31 января 2020 года. Об этом сообщил 22 января глава комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

СКК «Петербургский» Monoklon

Напомним, инвестор в лице компании «СКА-Арена» предполагает создать на месте СКК внешне похожий спорткомплекс, но немного больше. После конкурса, где «СКА-Арена» была единственным участником, в январе 2020 года было заключено концессионное соглашение. Градозащитники опасаются, что образцу советской архитектуры, удостоенному международных премий, грозит снос. Заявление на включение СКК в реестр выявленных объектов культурного наследия подавали уже дважды, но безуспешно.

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«СКК сейчас не является выявленным объектом культурного наследия. Заявления о выявлении его к нам приходили, мы их вернули на совершенно формальных основаниях — в связи с тем, что не прошло 40 лет с момента постройки. Есть решение Куйбышевского (районного) суда, согласно которому 31 января к нам можно обратиться с подобным заявлением. Если кто-то обратится 31 числа, мы [заявку] рассмотрим в установленном порядке», — сообщил Макаров.

Заявки подавали Союз архитекторов Петербурга, региональный филиал ВООПИиК, а также депутаты Заксобрания Петербурга Александр Рассудов (КПРФ) и Борис Вишневский («Яблоко»). Они утверждают, что 40 лет с момента завершения строительства СКК наступило уже 29 декабря 2019 года, но КГИОП с этим не согласился.

Добавим, еще в середине 2010-х годов петербургский хоккейный клуб «СКА» высказал желание модернизировать арену бесплатно — за счет строительства вокруг СКК многоквартирных домов. В 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о намерениях. После возмущения местных жителей по поводу уплотнительной застройки отказались от проекта жилья вокруг СКК, но не от идеи реконструкции самого здания.

Два года назад была подана заявка на участие Петербурга в чемпионате мира по хоккею 2023 года. Вице-президент ХК «СКА» Роман Ротенберг отмечал, что именно проект реконструкции СКК с «созданием новой инфраструктуры» был представлен в Международную федерацию хоккея на льду, благодаря чему заявка России победила.

Генподрядчиком концессионера обязуется выступить компания «Стройтрансгаз», подконтрольная Геннадию Тимченко — президенту ХК «СКА».

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