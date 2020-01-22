Санкт-Петербург, 22 января 2020, 13:48 — REGNUM Власти Петербурга не намерены рассматривать заявки на признание Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» памятником культуры до 31 января 2020 года. Об этом сообщил 22 января глава комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, инвестор в лице компании «СКА-Арена» предполагает создать на месте СКК внешне похожий спорткомплекс, но немного больше. После конкурса, где «СКА-Арена» была единственным участником, в январе 2020 года было заключено концессионное соглашение. Градозащитники опасаются, что образцу советской архитектуры, удостоенному международных премий, грозит снос. Заявление на включение СКК в реестр выявленных объектов культурного наследия подавали уже дважды, но безуспешно.
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«СКК сейчас не является выявленным объектом культурного наследия. Заявления о выявлении его к нам приходили, мы их вернули на совершенно формальных основаниях — в связи с тем, что не прошло 40 лет с момента постройки. Есть решение Куйбышевского (районного) суда, согласно которому 31 января к нам можно обратиться с подобным заявлением. Если кто-то обратится 31 числа, мы [заявку] рассмотрим в установленном порядке», — сообщил Макаров.
Заявки подавали Союз архитекторов Петербурга, региональный филиал ВООПИиК, а также депутаты Заксобрания Петербурга Александр Рассудов (КПРФ) и Борис Вишневский («Яблоко»). Они утверждают, что 40 лет с момента завершения строительства СКК наступило уже 29 декабря 2019 года, но КГИОП с этим не согласился.
Добавим, еще в середине 2010-х годов петербургский хоккейный клуб «СКА» высказал желание модернизировать арену бесплатно — за счет строительства вокруг СКК многоквартирных домов. В 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о намерениях. После возмущения местных жителей по поводу уплотнительной застройки отказались от проекта жилья вокруг СКК, но не от идеи реконструкции самого здания.
Два года назад была подана заявка на участие Петербурга в чемпионате мира по хоккею 2023 года. Вице-президент ХК «СКА» Роман Ротенберг отмечал, что именно проект реконструкции СКК с «созданием новой инфраструктуры» был представлен в Международную федерацию хоккея на льду, благодаря чему заявка России победила.
Генподрядчиком концессионера обязуется выступить компания «Стройтрансгаз», подконтрольная Геннадию Тимченко — президенту ХК «СКА».
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