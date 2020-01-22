Новосибирск, , 13:42 — REGNUM Новосибирский областной оргкомитет «Победа» поддержал инициативу о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

С инициативой направить в федеральный центр предложение о присвоении городу почётного звания на заседании регионального оргкомитета сегодня, 22 января, выступил первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панфёров.

«Новосибирск, однозначно, в числе первых претендентов на это высокое звание. Именно в годы войны формировался основной промышленный потенциал Новосибирской области и города Новосибирска. У нас было размещено оборудование около 150 предприятий и учреждений, наиболее значимых для обороны и эвакуированных их промышленных центров нашей страны. Абсолютное большинство этих предприятий получило постоянную прописку в Новосибирске, а в послевоенные годы — мощное дальнейшее развитие. Более половины оборонных предприятий, работающих в наши дни, были созданы в период с 1941 по 1945 годы. Многие из них удостоены госнаград, переходящих красных знамен. Все это является заслугой наших уважаемых тружеников тыла, которые в годы войны проявили на трудовом фронте невероятное мужество и доблесть», — отметил Панфёров.

Председатель новосибирского областного совета ветеранов Виктор Леонов отметил, что совет также поддерживает это предложение и просит губернатора и Заксобрание помочь в решении этого вопроса в федеральных структурах. Леонов подчеркнул, что присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести» важно для всех, кто внёс свой вклад в дело Победы.