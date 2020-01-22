Екатеринбург, , 13:41 — REGNUM В столице Среднего Урала закрыли от представителей общественности презентацию и обсуждение генплана Екатеринбурга до 2035 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обсуждение проходит в здании свердловского отделения Союза архитекторов России с участием городских и областных чиновников. Тем не менее встречу решили провести в закрытом режиме.

Также в организации заявили, что информация об открытом характере обсуждений, которую ранее распространило сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга», является недостоверной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ заявили, что областной минстрой запретил утверждать проект генплана города. Чиновники предложили урегулировать вопросы, вызванные документом, и утвердить его уже в варианте до 2040 года.