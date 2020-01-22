Москва, , 13:40 — REGNUM Новость о назначении на пост генерального прокурора России Игоря Краснова обрадовала его земляка, сенатора Виктора Павленко.

«Я искренне рад, что наш земляк, выпускник Поморского Государственного университета им. М. В. Ломоносова по предложению президента занял столь важный и ответственный пост. Архангелогородцы всегда надежно служили Отечеству. Органы прокуратуры являются системообразующими в сфере законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан нашей страны», — отметил Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, назначение Игоря Краснова не оставил без внимания и губернатор Архангельской области. «Меня очень устраивает, что генпрокурор теперь наш», — заявил он накануне.