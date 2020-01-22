Москва, , 13:39 — REGNUM Эффективное взаимодействие Госдумы и правительства РФ — заслуга бывшего председателя правительства Дмитрия Медведева. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Во многом то, что Госдума стала конструктивно работать с правительством, — заслуга прежнего премьера Дмитрия Медведева. И вы знаете, что, несмотря на сопротивление отраслевых министров и аппарата, он сделал так много в этой сфере, что мы практически вышли на другой уровень коммуникаций, который нам позволяет более качественно готовить законы», — заявил Володин.

Он особо отметил, что и правительству, и депутатам необходимо сохранить достигнутых результатов в части взаимодействия друг с другом.

«Обсуждая кандидатуру на пост председателя правительства Михаила Мишустина, мы переживали и говорили о том, что нам эту преемственность необходимо сохранить, вывести, если хотите, диалог на другой уровень», — напомнил Володин.

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