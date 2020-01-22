Минск, , 13:40 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, прибудет с визитом в Минск 1 февраля текущего года. Об этом 22 января сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.

Также сообщается, что визит Помпео в Белоруссию был намечен на 4 января нынешнего года, однако из-за событий с американским посольством в Ираке и сложившейся вследствие этого ситуацией — перенесен.

Кроме этого, известно, что в ходе данного визита планируются переговоры госсекретаря США с главой Белоруссии Александром Лукашенко, встреча с главой внешнеполитического белорусского ведомства Владимиром Макеем и другие мероприятия.

Отметим, этот визит в Белоруссию станет для Майка Помпео первым.