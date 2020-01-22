Москва, 22 января 2020, 13:38 — REGNUM Законопроект о защите топливно-энергетического комплекса Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Предлагается ввести понятие «зона безопасности объекта топливно-энергетического комплекса» — территория (акватория) вокруг определяемого правительством РФ отдельного объекта топливно-энергетического комплекса (объект ТЭК), в границах которой реализуются меры по обеспечению особого режима защиты такого объекта от актов незаконного вмешательства.
Антитеррористическую защиту будет осуществлять Росгвардия.
Речь идет, прежде всего, речь идет об объектах для обеспечения Крыма.
«Акт правительства мы представим в комитет Госдумы ко второму чтению», — отметила замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко, уточнив, что там будет перечень объектов.