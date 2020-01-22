Сеул, , 14:17 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал высокопоставленных лиц страны оказать содействие в реформировании прокуратуры, полиции и Национальной службы разведки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление президента страны.

Известно, что данное заявление Мун Чжэ Ин сделал 21 января на заседании правительства.

В заявлении глава Южной Кореи выразил довольство тем, что Национальное собрание одобрило ряд законов, включая закон о прокуратуре и закон о создании следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников, а также внесло изменения в следственные полномочия полиции и прокуратуры.

Мун Чжэ Ин выразил благодарность жителям страны, отметив, что без усилий общества реализовать данную задачу, которая оставалась нерешённой более 20 лет, было бы невозможно.

Отмечается, что президент также обратился к премьер-министру с просьбой лично проконтролировать процесс реформирования прокуратуры.