Варшава, , 13:33 — REGNUM Бывший президент Польши Лех Валенса написал письмо Клаусу Швабу, председателю проходящего в настоящее время в Давосе (Швейцария) Всемирного экономического форума. В своём письме, адресованном всем участникам форума, экс-президент жалуется на правительство Польши, ставшее «внутренним препятствием на пути к демократии».

Лех Валенса упоминает в письме о том, что правительство Польши единственное в Европе, голосовавшее против климатической нейтральности Евросоюза к 2050 году, хотя против этого проголосовали также Чехия и Венгрия. Но главной претензией экс-президента к руководству Польши является угроза демократии, выражающаяся в ущемлении независимости судов.

«Сегодня в нашей стране нарушается Конституция, ликвидируются права, принадлежащие независимым организациям. Нынешнее правительство и президент атакуют польскую судебную систему и ее независимость. Они клевещут на судей, стоящих на страже независимости правосудия. Под фальшивыми лозунгами реформа судов привела к параличу Верховного суда и Конституционного суда. Сегодня Польша, которая на протяжении многих лет делилась опытом мирной революции 1989 года и являлась образцом свободных перемен, стоит на пороге выхода за рамки правового поля Европейского союза. Мы не можем этого допустить, чтобы не упустить будущего наших детей», — приводит содержание письма «Польское радио».

»Мы имеем дело с очередным сложным, потому что на этот раз внутренним, препятствием на пути развития и демократии. Мы должны справиться с ним ‑ и мы справимся, как и со всеми предыдущими. Господин председатель, я через Вас обращаюсь ко всем участникам Форума. Независимо от политических трудностей внутри нашего государства, мы, поляки — мы, люди — с вами. И ваша солидарность, и сегодня, когда мы снова сражаемся за свободу, имеет для нас огромное значение. Мы рассчитываем на нее. Спасибо за нее», — заканчивает свое письмо Лех Валенса.

Во Всемирном экономическом форуме, проходящем на швейцарском горнолыжном курорте с 21 по 24 января, принимают участие около трёх тысяч гостей из 117 стран, в том числе 53 главы государств и правительств. Польшу представляют президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий.