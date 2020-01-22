Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Состоянием демократии в Грузии озаботились еще четверо членов Конгресса США. Об этом конгрессмен Адам Кинзингер 21 января написал на своей странице в соцсети Twitter.

Политик сообщил, что он, а также Герри Конноли, Эллиот Энджел и Майкл Маккол подписали письмо на имя премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, в котором выразили беспокойство по поводу проблем, мешающих стране двигаться по пути демократических реформ.

«<…> Отправили письмо премьер-министру Грузии, где выразили обеспокоенность по поводу политических преследований и спада экономики, что создает проблемы для пути Грузии к демократическим реформам и интеграции с Западом», — написал Кинзингер.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января о письме в адрес грузинского премьер-министра сообщил другой конгрессмен Марквейн Маллин. Он также выразил тревогу тому, что, по его мнению, Грузия отклонилась от правильного курса демократических реформ. Также он заступился за американскую компанию Frontera Resources, которая работает в Грузии.

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