Москва, , 13:32 — REGNUM

Сегодня Запад не только создаёт опасные и враждебные нашей стране обстоятельства в Европе, но и декларирует явно враждебные намерения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 22 января, комментируя высказывания генерального секретаря НАТО.

Как сообщалось ранее, Йенс Столтенберг заявил, что военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала XXI века.

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« Сообщив , что военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, генсек НАТО Йенс Столтенберг не открыл ничего нового: всё к этому и шло. В течение всего периода после 1991 года НАТО только за счёт своих европейских членов превосходило и превосходит Россию в Европе по живой силе и вооружениям. Но этого мало, наращивается ещё и американское военное присутствие. Это та самая «логика обстоятельств», о которой в своё время говорил И. В. Сталин: «Есть логика намерений и есть логика обстоятельств, и логика обстоятельств сильнее логики намерений».

Сегодня, однако, Запад не только создаёт опасные и враждебные нашей стране обстоятельства в Европе, но и декларирует явно враждебные намерения.