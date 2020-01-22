Москва,
22 января 2020, 13:32 — REGNUM
Сегодня Запад не только создаёт опасные и враждебные нашей стране обстоятельства в Европе, но и декларирует явно враждебные намерения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 22 января, комментируя высказывания генерального секретаря НАТО.
Как сообщалось ранее, Йенс Столтенберг заявил, что
военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала
XXI
века.
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«Сообщив, что военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, генсек НАТО Йенс Столтенберг не открыл ничего нового: всё к этому и шло. В течение всего периода после 1991 года НАТО только за счёт своих европейских членов превосходило и превосходит Россию в Европе по живой силе и вооружениям. Но этого мало, наращивается ещё и американское военное присутствие. Это та самая «логика обстоятельств», о которой в своё время говорил И. В. Сталин: «Есть логика намерений и есть логика обстоятельств, и логика обстоятельств сильнее логики намерений».
Сегодня, однако, Запад не только создаёт опасные и враждебные нашей стране обстоятельства в Европе, но и декларирует явно враждебные намерения.
Наша страна с этим новым-старым вызовом с Запада, конечно, справится, но я тем не менее хотел бы призвать обратить взгляд в будущее. Через некоторое время, уверен, Запад сделает паузу в декларировании своих враждебных намерений, заговорит «дружелюбно». Если это не будет сопровождаться сокращением натовских арсеналов, их отводом от наших границ, передислокацией дополнительных американских войск назад за океан, никакие положительные намерения не должны будут восприниматься руководством нашей страны как положительные. Ибо, повторю это ещё раз: «Есть логика намерений, а есть логика обстоятельств…», — отметил Михаил Демурин.