Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Аномальная зима сорвала планы чиновников Ленинградской области на 100% освоить бюджет и выполнить план по национальному проект «Здравоохранение». Об этом в среду, 22 января, заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В прошлом году в бюджете региона было предусмотрено 1,2 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Однако освоение средств произошло на 99,1%. По словам чиновника, выполнить план не удалось по двум причинам: приобретение ряда высокотехнологичного оборудования оказалось невозможным из-за торгов по 44-ФЗ, а часть средств по санитарной авиации не была освоена из-за аномальной тёплой зимы.

«В ноябре — декабре стояла не зимняя погода, она не позволяла вертолетам взлететь», — отметил чиновник, добавив, что тем не менее в 2019 году было совершено 417 вылетов санавиации в специализированные медицинские учреждения.

Однако есть и хорошие новости: благодаря экономии на государственных конкурсах Ленобласти удалось приобрести на одну единицу медицинского автотранспорта больше. Сейчас автомобилей, на которых фельдшеры могут выезжать на выезды в населенные сельские пункты, насчитывается 48 единиц.