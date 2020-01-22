Москва, , 13:32 — REGNUM Стало известно о дальнейшем месте работы бывшего полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова. Он назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ. Указ президента РФ опубликован на официальном сайте Кремля.

В армии генерал-лейтенант Матовников будет заниматься организацией и проведением боевой подготовки младших специалистов и командиров. В его функции также будет входить планирование миротворческой деятельности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Матовников будет принимать участие в разработке и реализации гособоронзаказа и федеральной госпрограммы вооружения.

Напомним, Александр Матовников стал полпредом президента РФ в СКФО в июне 2018 года. Ранее он являлся командиром сил Специальных операций (ССО), проходил службу в управлении «А» («Альфа»), участвовал в проведении спецопераций на Северном Кавказе. В 2017 году удостоен звания Героя России.

Как сообщало ИА REGNUM, должность полпреда РФ в СКФО занял экс-генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Читайте также: Чайка займёт должность полпреда президента в СКФО