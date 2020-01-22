Москва, , 13:34 — REGNUM В целом изменения в составе правительства можно оценить как положительные. Реформы в руководстве страной требовались давно, заявила корреспонденту ИА REGNUM сооснователь и заместитель генерального директора юридической компании URVISTA Светлана Петропольская, комментируя состав нового правительства РФ.

«Михаил Мишустин показал себя достаточно эффективным руководителем на посту ФНС, подняв собираемость налогов. Хочется надеется, что новый состав правительства РФ, под его началом добьется таких же успехов.

«Мишустин знает проблемы бизнеса изнутри, поэтому новое правительство будет прислушиваться к бизнесу и способствовать развитию предпринимательства в стране.

Экономический блок — самый провальный блок старого правительства. Поэтому смена Министра экономического развития была вполне логична и ожидаема. Новый министр Максим Решетников — успешный молодой управленец, работавший в команде Собянина.

В Москве Решетников проводил политику, направленную на обеление бизнеса и повышение собираемости налогов, которую подчас сам бизнес характеризовал как жестокую. Сейчас сложно давать конкретные прогнозы его будущей деятельности. Время покажет, как он проявит себя на посту.

Будем надеяться, что новый министр учтет, в каких непростых экономических реалиях сегодня приходится работать предпринимателям и будет принимать взвешенные решения в интересах предпринимателей, ведь именно бизнес является основой экономики», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства России.

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