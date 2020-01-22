Усмань, Липецкая область, , 13:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 22 января в Усмани проводит встречу с представителями общественных организаций, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».

С представителями общественности и некоммерческих организаций президент обсуждает меры социальной поддержки граждан, предложенные им в ежегодном послании Федеральному собранию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, перед этим Путин посетил новую усманскую детскую поликлинику, построенную в рамках нацпроекта «Здравоохранения». На встрече он поделился с общественниками впечатлениями о посещении поликлиники:

«Такую поликлинику за пять месяцев построили. Просто удивительно», — сказал президент.

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