Пермь, , 13:27 — REGNUM Известный пермский производитель автономных сервисных роботов опубликовал в интернете видеобращение, в котором робот заявляет о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Пермского края.

«Меня собрали и придумали в Перми. Можно сказать, что я коренной пермяк до последнего датчика. Мне не нужны больничные, отпуска и даже выходные. Для вас я буду работать всегда», — сказал робот.

Он поблагодарил экс-губернатора Максима Решетникова за проекты и поддержку цифровизации и сообщил о намерении ее продолжить.

«Нужно переходить к глобальной роботизации. Под моим руководством роботы построят новый мост через Каму и метро», — заявил робот и добавил, что в регионе избавятся от очередей в поликлиниках, магазинах, а также привлекут большей людей в музеи, откроют новые направления подготовки в вузах.

Напомним, в Пермском крае в сентябре 2020 года пройдут досрочные губернаторские выборы. 21 января Максим Решетников назначен министром экономического развития РФ и сложил губернаторские полномочия.