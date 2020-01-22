Липецк, , 13:25 — REGNUM При реализации задач, которые были поставлены в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, нельзя растягивать время. Об этом глава государства заявил 22 января на встрече с общественниками в Липецкой области.

По словам российского лидера, это время не должно быть «резиновым». Так, отметил Путин, за несколько месяцев должны быть разработаны нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первенца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на реализацию тезисов послания президента РФ Владимира Путина с 2020 по 2023 год включительно потребуется 4 трлн рублей из федерального бюджета. Средства, которые необходимы для реализации тезисов послания, уже имеются в федеральном бюджете страны, уточнил он.

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