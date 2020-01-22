Ташкент, , 13:25 — REGNUM Список кандидатов в члены правительства депутатам законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана представил премьер-министр Абдулла Арипов, сообщает 22 января издание «Газтеа.uz».

Согласно законодательству Узбекистана, члены правительства республики утверждаются решением главы государства после согласования кандидатур с нижней палатой парламента.

По данным издания, министром транспорта Узбекистана планируется назначить Эльёра Ганиева вместо первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова.

Министром культуры предлагается назначить Озодбека Назарбекова. Кроме того, председателем Госкомтуризма может стать Азиз Абдухакимов. По данным «Газтеа.uz», все остальные министры останутся на своих должностях.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса (нижней палаты парламента) и Сената (верхней палаты парламента) утвердили в должности премьер-министра Абдуллу Арипова.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министром Узбекистана утвержден Абдулла Арипов