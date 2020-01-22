Москва, , 13:23 — REGNUM Заместитель главы аппарата правительства Леонид Левин в свой последний рабочий день в качестве депутата Госдумы поблагодарил депутатов за совместную работу. Об этом Левин заявил в на пленарном заседании нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Хотел поблагодарить вас всех за совместное очень конструктивное сотрудничество. Мы смогли принять много важных, необходимых для страны законов с точки зрения информационной безопасности, с точки зрения развития информационных технологий», — заявил Левин.

Кроме того, он также поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина за возможность работы в должности председателя комитета Госдумы по информационной политике.

«Хочу заверить вас, что в новой должности буду делать все от меня зависящее, чтобы максимально эффективно отдавать все свои силы работе», — отметил Левин.