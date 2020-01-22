Рамалла , , 13:22 — REGNUM Президент Палестины Махмуд Аббас планирует посетить Чечню. О его визите в республику весной 2020 года сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Уверен, приезд Махмуда Аббаса в Чеченскую Республику укрепит нашу дружбу и братство, способствует дальнейшему расширению партнерства между Россией и Палестиной», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети.

О визите президента Палестины в северокавказскую республику стало известно во время его встречи 21 января с советником главы Чечни и представителем в арабских и мусульманских странах Турко Даудовым.

Махмуд Аббас высоко оценил помощь Чечни палестинскому народу и сообщил о своем решении наградить орденом «Звезда Иерусалима» президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Кадырову. Он также отметил, что намерен вручить награду лично во время своего визита в Чечню.

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