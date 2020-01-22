Щецин, Польша, , 13:20 — REGNUM Во вторник, 21 января, в окружном суде Щецина начался процесс о коррупции в Управлении мелиорации. Одним из обвиняемых по делу является сенатор Польши, бывший генеральный секретарь оппозиционной партии Гражданская платформа, кавалер Креста за заслуги Станислав Гавловский.

Сенатор обвиняется по семи эпизодам, в том числе получение взяток, посредничество при вручении взятки, разглашение конфиденциальной информации, «отмывание» средств и плагиат при написании диссертации. По мнению следствия, Гавловский получил взяток на сумму 733 тысячи злотых (190 тысяч долларов), в том числе в виде денег, двух дорогих часов и апартаментов в Хорватии. Также он склонял одного из предпринимателей к даче взятки в размере 200 тысяч злотых (52 тысячи долларов) директору Управления мелиорации.

Гавловский, допрос которого начнётся в среду, выразил уверенность, что процесс «объяснит все сомнения» и снимет с него обвинения, которые «были сфабрикованы прокуратурой».

«Мне не в чем признаваться, я ничего не стыжусь. Всё, что я делал, я делал по закону и в общественных интересах», — приводит слова сенатора «Польское радио».

По делу о коррупции в Западно-Поморском Управлении мелиорации в Щецине привлечены к ответственности 32 человека, в том числе сенатор Гавловский и его жена Рената Листовска-Гавловска. Всем им инкриминируется 94 эпизода. Восемь обвиняемых уже признали вину, их дела переданы в районный суд.

Обвинительное заключение, которое касается 26 инвестиций Управления мелиорации, насчитывает 1100 страниц. Всего в деле 400 томов, среди них показания свидетелей, объяснения подозреваемых, банковская документация и документация по инвестициям.