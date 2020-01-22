Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Монумент Александру III находится «на своем месте» во дворе Мраморного дворца Русского музея, и возвращать его на площадь Восстания, на место стелы «Городу-герою Ленинграду», нет смысла. Такой позиции придерживается глава комитета по охране памятников (КГИОП) Петербурга Сергей Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Александру III Rusmuseum.ru

«Видимо, дух Александра III стал витать над городом. За последнее время это не первое предложение перенести куда-то памятник», — заметил Макаров.

Восседающего на коне императора предлагали перенести также на территорию Петропавловской крепости или в Гатчину, где он предпочитал жить вместе с семьей.

Тема замены стелы"Городу-герою Ленинграду», появившейся на площади Восстания в 1980-х годах, на памятник Александру III муссируется с 2019 года. Саму стелу предлагалось перенести, в частности, на площадь Мужества в отдаленном от центра районе.

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Монумент императору был открыт на площади, тогда называвшейся Знаменской, в 1909 году. Площадь и монумент задумывались как единый ансамбль. Сейчас памятник стоит во дворе Мраморного дворца.

«На площади Восстания место занято. Там стоит обелиск, посвященный Победе в войне. Я бы очень аккуратно рассматривал предложения переноса объектов, на которых стоят даты 1941−1945. Не самая, на мой взгляд, удачная идея», — сказал Сергей Макаров.

По его словам, среди членов Совета по культурному наследию при правительстве Санкт-Петербурга проводили опрос о том, как они относятся к переносу Александра III куда бы то ни было, и только один голос был подан «за».

»Я не вижу необходимости памятник императору куда-то переносить. Он, скорее, на своем месте, не надо его трогать», — подчеркнул Сергей Макаров.

Добавим, на днях аппарат вице-губернатора Николая Линченко оповестил, что перенос стелы «Городу-герою Ленинграду» на данный момент противозаконен, а памятник императору Александру III находится сейчас в таком состоянии, что перемещать его нецелесообразно.

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