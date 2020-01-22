22 января 2020 | Время чтения 7 мин

В России началась мобилизация, и в этот момент менять Главнокомандующего означает ставить под угрозу поражения исход войны. Накануне больших сражений и битв управление войсками консолидируется, а командный состав забывает об отпусках и увольнении в запас. До Победы увольнительные отменяются.

Александр Халдей, , 13:49 — REGNUM Что будет с Россией, когда Путин уйдёт?

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию очень сложно уподобить чему-то аналогичному в истории, но возникает знакомое ощущение апрельского Пленума ЦК КПСС 1985 года. Именно там был провозглашён курс реформ и произнесены термины «ускорение» и «перестройка». В воздухе запахло долгожданными переменами и надеждой.

Всякая аналогия с Горбачёвым может показаться плохой услугой Путину, но дело не в личностях и не в итогах их дел. А в том, что механизмы исторических действий подчас схожи, так как схожи порождающие их причины. Горбачёв начал новую эпоху коренной реконструкции пришедшей в упадок существовавшей 70 лет заскорузлой политической системы.

У него не получилось, процесс-то «пошёл», но вышел из-под контроля, в результате чего он потерял власть, а страна распалась и погрузилась в смуту. Но тогда, в апреле 85-го, перемен жадно ждали, а Горбачёв был символом надежды, и его популярность зашкаливала.

То, что возникло в результате перестройки, было её детищем и порождением. В 2020 году система откровенно исчерпала потенциал дальнейшего развития. В нынешнем виде использовать её нельзя — если всё оставить как есть, возникшая в эпоху перестройки Россия закончит так же, как СССР.

Если использовать другую шкалу оценок — что период с 2000 года был периодом сознательной «заморозки» распадающейся системы, то вывод будет тем же — период «заморозки» распада подошел к концу (система всё больше стала работать на «холостом ходу», свидетельством чего стала стагнация с реализацией нацпроектов).

Чтобы система не впала в ступор и чтобы сильная внешняя политика не стала заложницей слабой экономики, как, кстати, это и произошло в СССР, единственной стратегией может быть только стратегия развития.

Владимир Путин 15 января 2020 года начал перестройку перестройки. Этот день должен войти в историю так же, как 23 апреля 1985 года. И хотя в этот раз не звучали такие хлёсткие мемы, как «ускорение» и «перестройка», смысл происходящего аналогичный.

Нам нужно ускорение темпов экономического развития, и для этого нужна перестройка системы государственного управления. Нам нужна прозрачность в деятельности органов государственного управления. Нам нужна подотчетность олигархов в интересах государства и общества. Нам нужна социальная справедливость.

Путин стоит перед необходимостью революции сверху, чтобы устранить порождённую предыдущей революцией сверху уродливую систему власти. Созданная перестройкой политическая система будет отменяться так же, как создавалась. Для этого требуются такие же действия, ибо сюжет тот же: требуется смена кадров, смена идеологии и купирование сопутствующих политических рисков.

Почти три десятилетия Россия существовала в рамках отрицания советской системы госуправления, где в центре власти находился некий надвластный целеполагающий орган в виде ЦК КПСС с Политбюро в его ядре. Избавляясь от той системы, создали парламентско-президентскую форму, но она показала неспособность к стратегическому управлению.

Власть наполнилась аферистами, временщиками с двойным гражданством, халифами на час, избегавшими стратегии и саботировавшими всякую попытку поставить политику на рельсы долгосрочных целей развития в соответствии с национально-государственными интересами страны.

Почему? Да потому что многие государственные служащие, оставшиеся еще со времен «благословенных» 90-ых, видели цели национального развития именно в том, чтобы прислуживать и обслуживать США и иных западных «партнеров».

Путин попал в сложившуюся задолго до него систему элитного консенсуса и потому ранее не имел возможности приступить к серьёзным изменениям. Только затяжной экономический кризис в сочетании с рядом внешнеполитических побед и усилением враждебного внешнего давления привёл перестроечную компрадорскую элиту в ослабленное состояние, и это дало возможность именно сейчас начать перестройку перестройки. Не называя этого вслух и вообще не применяя никаких подобных терминов.

Система больше не нуждается в заморозке — она распалась, пришло время строить новую.

Путин начал глубокую реконструкцию системы власти и принципов рекрутирования политической элиты. Никакие копирования и возвраты к прошлым схемам невозможны и не нужны. Однако некие общие принципы видны — Госсовет становится неким аналогом ЦК КПСС. Местом, где неподконтрольная олигархату новая государственная элита, свободная от двойного гражданства и прошедшая через региональные выборы, ставит долгосрочные цели и спускает свои установки техническим исполнителям.

Термин «перестройка 2.0» стал ругательством и предупреждением о либеральном реванше. В таком случае то, что начал делать Путин, можно назвать антиперестройкой. Та перестройка сломала Советский Союз, устранив из политсистемы надсистемные институты и потому развалив федерацию. Путин возвращает эти институты, создавая предпосылки для нового формирования любой формы интеграции бывших территорий СССР.

Госсовет России легко трансформируется в Госсовет Союзного государства с любым количеством участников, при этом сохраняя своих президентов по аналогии с руководителями союзных республик в рамках СССР. Принцип усиления регионов не для того ли заложен в основу грядущей конституционной реформы, что нацелен он именно на интеграционную конфедеративно-федеративную стратегию в долгосрочной перспективе?

Без учёта этого целеполагания все предлагаемые конституционные реформы теряют своё связующее начало и превращаются в набор мероприятий, суть которых понять невозможно, и потому появляется множество разных трактовок, подобных гаданию на кофейной гуще. Внимание смещается во второстепенные детали: на состав правительства, на гадания, какая из башен победила и какая группировка и на какой срок выбилась наверх.

Но если принять во внимание, что таким образом Владимир Путин создаёт долгосрочную систему, способную на десятилетия бороться за реинтеграцию в пространстве бывшего СССР, то всё встаёт на свои места. Однако возникает опасение: а что будет, если Путин когда-то уйдёт из политики?

СССР был на пике могущества только при условии, что его возглавлял Сталин. И Де Голль, и Чан Кайши предсказывали, что с уходом Сталина СССР ждёт упадок, и они не ошиблись. Если посмотреть на ничтожества типа Хрущёва, Брежнева или Горбачева на фоне Сталина, то становится понятно, как уязвима ориентированная на лидера система власти при отсутствии надёжных институтов.

В России таких институтов никогда не было — неограниченная монархия была тому одной из причин, и потому уход Путина грозит обернуться для неё тем же самым, чем для СССР обернулся уход Сталина.

Любой новый президент будет гарантированно много лет слабее Путина. Думать, что эти годы враги России будут сидеть сложа руки, никому в голову не придёт. Именно по этой причине Путин не имеет ни права, ни возможности уйти из политической системы до тех пор, пока не созданы предпосылки к её устойчивому саморазвитию.

Вероятнее всего, Путину придётся делать что-то похожее на то, что делал в перестройку Горбачёв, только с противоположным содержанием. Тот начал ломать прежнюю идеологию. Путину придётся делать то же самое в отношении идеологии нынешней.

И мы это уже видим: первые пропагандистские залпы по Польше касались истории войны и направлены на активное положительное позиционирование СССР. Это анти-ГУЛАГ, перестройка перестройки. Для того чтобы национализировать элиту, по этому пути придётся пойти дальше.

И для этого в Конституцию вносятся изменения о преобладании национального законодательства над международным. О запрете госслужащим на двойное гражданство. Ведь после принятия этого закона придётся существенно поменять не только депутатский корпус, но и существенно проредить ряды чиновников. Так, у ротации элиты появляется идеологическое обеспечение.

Когда Путин отойдёт от непосредственного руководства исполнительной властью, например, в Госсовет, Россия должна стать подобием кадрированной дивизии: в наличии офицерский корпус и структура штабов, а личный состав по мобилизации наполняет штатное расписание в любой момент. Путин в России создаёт оболочку для будущего Союза, формирует для этого кадры и пишет для них инструкции и уставы.

По сути, в России началась мобилизация, и в этот момент менять Главнокомандующего — означает ставить под угрозу поражения исход войны. Исторически в России в 2024 году в самом разгаре будет развёртывание сил, и потому для Путина, образно говоря, возможен только переход из статуса генсека партии в статус руководителя Ставки Верховного Главнокомандования.

Накануне больших сражений и битв управление войсками консолидируется, а командный состав забывает об отпусках и увольнении в запас. До Победы увольнительные отменяются.