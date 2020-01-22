Киев, , 13:14 — REGNUM На Украине сегодня, 22 января, эксперты обсуждают результаты обнародованного социологического исследования Фонда «Демократические инициативы» и центра Разумкова, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, политолог Валерий Песецкий обращает внимание, что согласно этому опросу, 64% украинцев готовы взять в руки оружие и защищать Украину от внешней агрессии. В этой связи, подчеркивает эксперт, возникает как минимум два вопроса.

«Официально РФ — страна-агрессор против Украины. Однако, при этом очереди стоят не перед военкоматами, а на пропускных пунктах в страны ЕС. Более того, призыв выполняется исключительно за счет «ловли» призывников милицией вкупе с военкоматовскими. Так где эти 64%, готовых с оружием в руках защищать «неньку»», — задается вопросом эксперт.

Если все же поверить социологам, то возникает не менее неприятный для власти и «патриотов» вопрос, продолжает Песецкий.

«Так может, эти 64% просто не признают официальную позицию Киева и не видят в РФ страны-агрессора? Забавно, что сами социологи не видят банальной не стыковки результатов их опросов с повседневной реальной жизнью», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что согласно этому же опросу, в целом по стране за вступление в Евразийский экономический союз в настоящий момент выступают 13% жителей Украины, причем на юге и востоке этот показатель достигает 23% и 24% соответственно.