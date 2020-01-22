Барнаул, , 13:12 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) уже 30 января 2020 года планируют рассмотреть законопроект, призванный ограничить розничную продажу бестабачной никотиносодержащей продукции на территории региона. Об этом извещает официальный сайт алтайского парламента.

«Документ устанавливает ограничение розничной продажи так называемых снюсов в целях защиты здоровья, прав и законных интересов жителей Алтайского края. Разработчиком законопроекта выступает региональный минздрав», — поясняют законодатели.

В случае принятия законопроекта штрафы для граждан могут составить от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц — от 3000 до 5000 рублей, а для юридических лиц — от 10 000 до 15 000 рублей. Проект закона предлагается принять в двух чтениях. Если законопроект получит поддержку парламентариев, то закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопросом возможности запрета продажи сносов алтайские законодатели озаботились в конце 2019 года. Как пояснил председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев, запрет на продукцию, содержащую никотин, связан с определенными сложностями, так как никотин — это лекарственный препарат и полностью его применение запретить нельзя.

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