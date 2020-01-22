Давос, Швейцария, , 13:14 — REGNUM Сербия будет и впредь продолжать своё сотрудничество с Россией и Китаем, несмотря на недовольство западных стран данным обстоятельством. Об этом 22 января заявил президент Сербии Александер Вучич на полях форма в Давосе, его слова приводит телеканал РТС.

«Я действительно сыт поучениями о том, как мы контактируем с Россией и Китаем», — сказал сербский лидер.

Также он отметил, что не нужно говорить Сербии о вредности отношений с КНР, когда он видится с председателем Китая в три или четыре раза реже, чем некоторые лидеры стран Западной Европы, при том, что у совместный китайско-сербский товарооборот в 70−100 раз меньше, чем у поучающих их государств.

«Они используют любую возможность продавать свои товары Китаю, получить от Китая все, заработать на Китае. Но говорят: «Вы, сербы, не смейте сотрудничать с китайцами, это не для вас», — отметил президент Сербии.

Кроме этого, он указал, что подобная же ситуация происходит и с Россией — когда западным странам нужен президент РФ Владимир Путин — то у них все в порядке, а Сербии, как маленькой стране, в тоже время советуют с Россией не сотрудничать.

«Мы суверенная страна, независимая страна, и будем сотрудничать с Россией и Китаем. Да, мы находимся на европейском пути, это наш стратегический курс, но нет никаких сомнений, что мы продолжим сотрудничество и будем развивать сотрудничество и с Россией, и с Китаем, потому что у нас своя политика. своя страна, свой народ, и моя работа — бороться за наш народ и нашу страну», — сказал Александер Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент Сербии Александр Вучич рассказал на форуме в Давосе, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным как минимум три раза в ближайшие полгода.