Нью-Йорк, США, , 13:06 — REGNUM На заседании Совета Безопасности ООН по Палестине в Нью-Йорке (США) Индонезия осудила позицию Израиля за отсутствие намерений по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает Antara.

«Мне трудно понять, как мы можем прийти к миру, если израильская делегация сегодня утром ни разу не ответила на различные вопросы, переданные палестинской делегацией», — заявил постоянный представитель Индонезии при ООН в Нью-Йорке Диан Трианшах Джани.

Индонезия призвала Израиль уважать международное право, положить конец незаконным поселениям на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия призвала Израиль отказаться от незаконных поселений в Палестине, что расценивается как подрыв решения о создании двух независимых государств.

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