Москва, 22 января 2020, 13:11 — REGNUM В пресс-центре REGNUM проходит двадцать пятое заседание экспертного клуба «Регион».
Тема заседания: «Эффективность управления в регионах в 2019 году и региональная специфика национальных проектов».
Вопросы для обсуждения:
- Презентация рейтинга эффективности управления в регионах АПЭК в 2019 году.
- Новая социальная политика Владимира Путина, конституционная реформа и эффективность региональной власти.
- Эффективность управления в регионах: специфика и дифференциация.
- Факторы, влиявшие на эффективность управления в 2019 году.
- Смена глав субъектов Российской Федерации в 2019 году и эффективность управления.
- Протестные настроения, протестная активность и их влияние на качество управления.
- Реализация национальных проектов в регионах: тенденции 2019 года.
В заседании принимают участие:
|Орлов Дмитрий Иванович
|председатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
|Журавлев Дмитрий Анатольевич
|генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук
|Туровский Ростислав Феликсович
|вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук
|Сучков Евгений Борисович
|директор Института избирательных технологий
|Алиев Фирдус Завидович
|управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом
|Минтусов Игорь Евгеньевич
|президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М»
|Казанков Григорий Михайлович
|политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова
|Климанов Владимир Викторович
|директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук
|Загребной Юрий Леонтьевич
|главный редактор ИА «Моссовет»
|Максимов Андрей Альбертович
|руководитель компании «Максимов консалтинг»
|Нейжмаков Михаил Игоревич
|ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций
|Поляков Сергей Валентинович
|руководитель Центра электоральных практик
|Шаповалов Владимир Леонидович
|заместитель директора Института истории и политики МПГУ
|Еловский Дмитрий Сергеевич
|генеральный директор коммуникационного агентства «Actor»
|Тихонов Андрей Викторович
|эксперт Центра политического анализа
|Жаров Максим Викторович
|политолог
|Шемякин Владимир Васильевич
|политолог
|Шпунт Александр Владимирович
|генеральный директор Института инструментов политического анализа
|Салин Павел Борисович
|директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук
|Бондаренко Олег Владимирович
|директор Фонда прогрессивной политики
|Иванов Олег Борисович
|политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области
|Старовойтов Сергей Игоревич
|политолог, руководитель ИА «Клуб Регионов»
|Надеждин Борис Борисович
|президент Института региональных проектов и законодательства
Приглашаем присоединиться к просмотру.