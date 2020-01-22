Москва, 22 января 2020, 13:11 — REGNUM В пресс-центре REGNUM проходит двадцать пятое заседание экспертного клуба «Регион».

Тема заседания: «Эффективность управления в регионах в 2019 году и региональная специфика национальных проектов».

Вопросы для обсуждения:

  1. Презентация рейтинга эффективности управления в регионах АПЭК в 2019 году.
  2. Новая социальная политика Владимира Путина, конституционная реформа и эффективность региональной власти.
  3. Эффективность управления в регионах: специфика и дифференциация.
  4. Факторы, влиявшие на эффективность управления в 2019 году.
  5. Смена глав субъектов Российской Федерации в 2019 году и эффективность управления.
  6. Протестные настроения, протестная активность и их влияние на качество управления.
  7. Реализация национальных проектов в регионах: тенденции 2019 года.

В заседании принимают участие:

Орлов Дмитрий Ивановичпредседатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
Журавлев Дмитрий Анатольевичгенеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук
Туровский Ростислав Феликсовичвице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук
Сучков Евгений Борисовичдиректор Института избирательных технологий
Алиев Фирдус Завидовичуправляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом
Минтусов Игорь Евгеньевичпрезидент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М»
Казанков Григорий Михайловичполиттехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова
Климанов Владимир Викторовичдиректор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук
Загребной Юрий Леонтьевичглавный редактор ИА «Моссовет»
Максимов Андрей Альбертовичруководитель компании «Максимов консалтинг»
Нейжмаков Михаил Игоревичведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций
Поляков Сергей Валентиновичруководитель Центра электоральных практик
Шаповалов Владимир Леонидовичзаместитель директора Института истории и политики МПГУ
Еловский Дмитрий Сергеевичгенеральный директор коммуникационного агентства «Actor»
Тихонов Андрей Викторовичэксперт Центра политического анализа
Жаров Максим Викторовичполитолог
Шемякин Владимир Васильевичполитолог
Шпунт Александр Владимировичгенеральный директор Института инструментов политического анализа
Салин Павел Борисовичдиректор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук
Бондаренко Олег Владимировичдиректор Фонда прогрессивной политики
Иванов Олег Борисовичполитолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области
Старовойтов Сергей Игоревичполитолог, руководитель ИА «Клуб Регионов»
Надеждин Борис Борисовичпрезидент Института региональных проектов и законодательства

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