Москва, , 13:11 — REGNUM В пресс-центре REGNUM проходит двадцать пятое заседание экспертного клуба «Регион».

Тема заседания: «Эффективность управления в регионах в 2019 году и региональная специфика национальных проектов».

Вопросы для обсуждения:

Презентация рейтинга эффективности управления в регионах АПЭК в 2019 году. Новая социальная политика Владимира Путина, конституционная реформа и эффективность региональной власти. Эффективность управления в регионах: специфика и дифференциация. Факторы, влиявшие на эффективность управления в 2019 году. Смена глав субъектов Российской Федерации в 2019 году и эффективность управления. Протестные настроения, протестная активность и их влияние на качество управления. Реализация национальных проектов в регионах: тенденции 2019 года.

В заседании принимают участие:

Орлов Дмитрий Иванович председатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук Журавлев Дмитрий Анатольевич генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Туровский Ростислав Феликсович вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук Сучков Евгений Борисович директор Института избирательных технологий Алиев Фирдус Завидович управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Минтусов Игорь Евгеньевич президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М» Казанков Григорий Михайлович политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова Климанов Владимир Викторович директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук Загребной Юрий Леонтьевич главный редактор ИА «Моссовет» Максимов Андрей Альбертович руководитель компании «Максимов консалтинг» Нейжмаков Михаил Игоревич ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Поляков Сергей Валентинович руководитель Центра электоральных практик Шаповалов Владимир Леонидович заместитель директора Института истории и политики МПГУ Еловский Дмитрий Сергеевич генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Тихонов Андрей Викторович эксперт Центра политического анализа Жаров Максим Викторович политолог Шемякин Владимир Васильевич политолог Шпунт Александр Владимирович генеральный директор Института инструментов политического анализа Салин Павел Борисович директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук Бондаренко Олег Владимирович директор Фонда прогрессивной политики Иванов Олег Борисович политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Старовойтов Сергей Игоревич политолог, руководитель ИА «Клуб Регионов» Надеждин Борис Борисович президент Института региональных проектов и законодательства

Приглашаем присоединиться к просмотру.