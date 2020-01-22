Эр-Рияд, , 12:51 — REGNUM Посольство Саудовской Аравии в Соединенных Штатах опровергло информацию о причастности королевства к взлому телефона главы Amazon Джеффа Безоса. Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.

«Недавние сообщения в СМИ о том, что королевство стоит за хакерской атакой на телефон Джеффа Безоса, являются абсурдными», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее The Guardian сообщила, что телефон Безоса был взломан с помощью вредоносного видеофалйа, который ему был якобы отправлен принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в мае 2018 года. После этого в течение нескольких часов с телефона Безоса был якобы скачан значительный объем файлов.